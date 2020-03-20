لك الله يا بيتن يحب الخطاطير

ينادي ضيوفه للقرا خمس مرّات

ليامن رفع صوته ونادا على الخير

تشوف النفوس المومنه جات عجلات

ينادي على الأوقات من دون تاخير

صباح وعشيّه يدهلونه جماعات

ولا يوم صك الباب دون المسايير

ولا عاد من زاره وفالنفس ضيقات

ولا يوم ملّ امْن الصفوف الطوابير

ولا قال لضّيفان … خلّو مسافات

على دعوته فالشّرع مابه معاذير

يلبّي له الأعمى وكسير الذّراعات

تزاحم على بابه وجيه المسافير

تشوف الشباب وشِيب في كل الاوقات

وعلى بابه اقلوب العرب شوقها غير

كأنّ البسيطه ما عليها ملّذات

وعلى بابه التِوّاب يلقون تكفير

مواريد بالسّيات وتْعود حسْنات

ألا يا وجودي يالقلوب المكاسير

عقب صكّ باب البيت بامر الحكومات

عسى الله يطهّر دار الاسلام تطهير

وتفتح بيوت الله ويغفْر للاموات

لكم يا هل المسجد محبه وتقدير

هل البيت يوم البيت فيه الصلاوات

ابوصالح ومطلق وعايض وابو منير

وابوظافر وآل ارْحمه والخواجات

وابومحمد ونايف ومشعل وابو ابدير

وابو تركي واحمد والشيوخ الكريمات

ويا بوحمد وفيهد ياهْل التباكير

وابو سعود والجيران اهل المروّات

عليكم سلامي كل ما قيل تكبير

ابو بخيت يرسلها سلام و تحيّات

بوبخيت