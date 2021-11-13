الأردن يعطي جرعة معززة ثالثة من لقاح كورونا اعتبارا من يوم غد الأحد

أعلنت وزارة الصحة الأردنية أنها ستبدأ اعتبارا من يوم غد الأحد في إعطاء جرعة ثالثة معززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، للفئة العمرية 18 سنة فما فوق.

وأوضح أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة الأردنية، الدكتور عادل البلبيسي، أن الجرعة الثالثة ستكون لمن أمضى 6 أشهر على تلقيه الجرعة الثانية للفئة المستهدفة لعمر 18 سنة فما فوق.

وشدد البلبيسي على أهمية تلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، “إذ أن المناعة بعد ستة أشهر من تلقي الجرعة الثانية تنخفض”، مشددا على فعالية الجرعة الثالثة برفع المناعة لجميع الفئات العمرية.

وبين أن الوزارة تفضل أن تكون الجرعة الثالثة من نفس نوع الجرعتين الأولى والثانية، وإذا كان نوع اللقاح في الجرعتين الأولى الثانية أثر على الشخص وتسبب له في مضاعفات فيمكن تغيير نوع المطعوم في الثالثة.

ودعا المسؤول الأردني إلى التوجه للمراكز المخصصة المنتشرة في جميع محافظات المملكة وتلقيها، مبينا أن تلقي الجرعة الثالثة لا يحتاج إلى التسجيل على المنصة، وسيحصل متلقي الجرعة على شهادة تثبت ذلك.

المصدر: “عمون”