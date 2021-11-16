فوز “المستقلة” في انتخابات جمعية كلية الهندسة والبترول بـ 1501 صوت تلتها “العلمية” بـ 890 صوتا

أعلن عميد شؤون الطلبة بالوكالة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات الدكتور سلمان العنزي عن فوز القائمة المستقلة في انتخابات جمعية كلية الهندسة والبترول بعدد أصوات 1501، تلتها القائمة العلمية بعدد أصوات 890.

وانطلق، اليوم الثلاثاء، القطار الانتخابي للجمعيات العلمية في كليتي الهندسة والبترول والعلوم في جامعة الكويت.

وفي هذا الإطار، صرح عميد شؤون الطلبة بالوكالة ورئيس اللجنة العليا لانتخابات الجمعيات العلمية للعام الجامعي 2022/2021 الدكتور سلمان نشمي العنزي أن «الإدارة الجامعية ممثلة بعمادة شؤون الطلبة استعدت جيدًا لهذا العرس الديموقراطي الذي تشهده الجامعة»، مشيرًا إلى أن «العمادة اعتادت تنظيم الانتخابات الطلابية كل عام عبر تشكيل اللجان التي تساعد على نجاحها»، وموضحاً أن «العمادة قامت بتنظيم لجان عمل مختلفة المهام، وفرق مؤهلة لتنظيم سير العملية الانتخابية».

وأكد رئيس لجنة انتخابات لجنة الطلبة في كلية الهندسة والبترول حمد العبدلي أن “الإقبال على التصويت كان جيدًا، مبينًا أن عدد الطلبة وصل إلى 330 طالبا من أصل 810 طلاب، وعدد الطالبات بلغ 745 طالبة من أصل 2778 طالبة حتى الساعة 11 صباحا».

بدورها، أشارت رئيسة لجنة الطالبات في انتخابات كلية الهندسة والبترول حنان الفهد إلى أن عمادة شؤون الطلبة اعتادت التنظيم المخطط لتكون الانتخابات الطلابية ناجحة وعلى أكمل وجه.

من جهته، كشف رئيس لجنة اقتراع الطلبة بانتخابات جمعية كلية العلوم بدر دخين المطيري أن«حركة التصويت كانت هادئة نوعًا ما، حيث شارك حتى الساعة 11 صباحاً 212 طالبا، مشيراً إلى أن طلبة الكلية مستمرون بالمشاركة الانتخابية، إذ يصل عدد الطلبة المقيدين بالكلية إلى 911 طالبا».

من جانبها، قالت رئيسة لجنة اقتراع الطالبات بانتخابات جمعية العلوم خلود اليعقوب أن عدد المقترعات وصل إلى 245 طالبة حتى الساعة 11 صباحا من أصل 2420 طالبة.