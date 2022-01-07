القائمة المستقلة AOUKW تطالب بإجراء الاختبارات “عن بعد”

أصدرت القائمة المستقلة في الجامعة العربية المفتوحة بياناً تستنكر فيه ما وصفته تهور إدارة فرع الكويت في عدم الأخذ بعين الاعتبار سلامة الطلاب والطالبات.

وقالت “المستقلة ” في بيانها: نستنكر بشدة ما تقوم به إدارة فرع الكويت بتجاهل الاحتياطات لمواجهة الجائحة خاصة مع التصاعد الكبير والخطير للأعداد حيث تجاوزت ألفي حالة يومياً ما يؤثر على سلامة الجميع سواء الطلبة او العاملين في الجامعة .

وأضافت “المستقلة” : طالبنا مراراً وتكراراً بأن تتم الأختبارات النهائية عن طريق الأونلاين حفاظاً على صحة الجميع وتطبيقاً للأشتراطات الصحية التي تطالب بها وزارة الصحة ومجلس الجامعات الخاصة الذي يسمح للجامعه بأن تكون هذه الامتحانات عن بعد مثلما حدثت في الفصول الدراسية الماضية ، خصوصاً وهناك الكثير من الطلبة مصابين وتم تطبيق الحجر عليهم مما لا يسمح لهم بأي شكل من الأشكال الحضور وتقديم الاختبارات .

واستكملت “المستقلة” بيانها : الأمر الغريب بأن الجامعة العربية المفتوحة يجب أن تكون أولى الجامعات التي تتخذ قرار الامتحان عن بعد في ظل وجود رسوم التنقية التي تؤخذ من كل طالب يسجل في الفصل الدراسي مما يتطلب ذلك وجود هذه التقنية التي تم الصرف عليها آلاف الدنانير من قبل الجامعة ، إلا أن الجامعة لم تتخذ أي قرار مع ظهور هذه الموجة الوبائية التي تستدعي من كل جهات الدولة بعض الاجراءات الاحترازية.

وانتقدت “المستقلة” إدارة الجامعة بسبب عمليات التفتيش قبل وأثناء إجراء الاختبارات، مما قد يزيد من توتر الطالب وأيضاً من مخالطته بشكل مباشر للعاملين في إدارة الجامعة ، لذا يجب اصدار قرار بإجراء بقية الامتحانات عن بعد حتى وإن تطلب الأمر تأجيلها لمدة أسبوع لمزيد من الاستعدادات.