الأنصاري: عودة الدراسة حضورياً في كليات ومعاهد “التطبيقي” بالفصل الصيفي

أعلن مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالإنابة الدكتور جاسم الأنصاري عودة نظام الدراسة حضوريا في كافة الكليات التطبيقية والمعاهد التدريبية للفصل الدراسي التدريبي الصيفي المقبل، موضحا أنه وبناء على قرار مجلس الوزراء بعودة الحياة الطبيعية في كافة مؤسسات الدولة، وبعد الاطلاع على مدى جهوزية الخدمات في الكليات والمعاهد لاستقبال الطلبة والطالبات للفصل الدراسي الصيفي 2021/ 2022 فقد أقرت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الذي عقد صباح اليوم الأربعاء عودة جميع الطلبة المسجلين في الفصل الصيفي لمقاعد الدراسة حضوريا مع إلغاء كافة الضوابط التي فرضت خلال الفصول الدراسية الماضية بسبب جائحة كورونا.

وثمّن الأنصاري الجهود المبذولة من قبل عمداء الكليات ومدراء المعاهد في تسهيل العودة الآمنة لجميع الطلبة والطالبات الملتحقين بالفصل الصيفي.