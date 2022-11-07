حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 08 نوفمبر 2022

حالة الطقس المتوقعة ليوم
حالة الطقس
نهارًا:
مائل للحرارة و غائم جزئيا إلى غائم والرياح متقلبة الإتجاه تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على فترات 08 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية في وقت لاحق .
ليلاً:
مائل للبروده و غائم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا وفرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .
الحرارة العظمى: 30°
الحرارة الصغرى: 17°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
2 – 5 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6   قدم.
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