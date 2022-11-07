حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 08 نوفمبر 2022

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الثلاثاء

حالة الطقس

نهارًا:

مائل للحرارة و غائم جزئيا إلى غائم والرياح متقلبة الإتجاه تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على فترات 08 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية في وقت لاحق .



ليلاً:

مائل للبروده و غائم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا وفرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 30°

الحرارة الصغرى: 17°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 5 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.