محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 08 نوفمبر 2022

7 نوفمبر، 2022
أضف تعليق
1 دقائق

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الثلاثاء
08 نوفمبر 2022

حالة الطقس
نهارًا:
مائل للحرارة و غائم جزئيا إلى غائم والرياح متقلبة الإتجاه تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على فترات 08 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية في وقت لاحق .

ليلاً:
مائل للبروده و غائم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا وفرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 30°
الحرارة الصغرى: 17&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 5 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 &#160 قدم.

الوسوم

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق