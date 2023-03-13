“الوسط الديمقراطي”: اقتراح موعد الكتب وزيادة المكافأة الاجتماعية

عقدت قائمة الوسط الديمقراطي في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا اجتماعاً مطولاً مع أعضاء مجلس الأمة الكويتي مهلهل المضف وحمد المدلج وعبدالوهاب العيسى وشعيب شعبان .
حيث تم مناقشة العديد من القضايا التي تتعلق بالطلبة والطالبات وتمت الموافقة بتبني هذه القضايا كإقتراح برغبة :
١- تحديد موعد محدد لصرف بدل الكتب.
٢- تقديم موعد التسجيل للبعثات الداخلية.
٣- زيادة المكافأة الإجتماعية.
٤- توحيد أسعار الكتب الدراسية.
مؤكدين لكم استمرارنا بالتحركات الأكاديمية لكل ما فيه مصلحة للطلبة والطالبات والدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم و سنسعى جاهدين لإسترجاع كل الحقوق المسلوبة منهم في السنوات الماضية لتحقيق المصلحة الطلابية.
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