“الوسط الديمقراطي”: اقتراح موعد الكتب وزيادة المكافأة الاجتماعية

عقدت قائمة الوسط الديمقراطي في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا اجتماعاً مطولاً مع أعضاء مجلس الأمة الكويتي مهلهل المضف وحمد المدلج وعبدالوهاب العيسى وشعيب شعبان .

حيث تم مناقشة العديد من القضايا التي تتعلق بالطلبة والطالبات وتمت الموافقة بتبني هذه القضايا كإقتراح برغبة :

١- تحديد موعد محدد لصرف بدل الكتب.

٢- تقديم موعد التسجيل للبعثات الداخلية.

٣- زيادة المكافأة الإجتماعية.

٤- توحيد أسعار الكتب الدراسية.

مؤكدين لكم استمرارنا بالتحركات الأكاديمية لكل ما فيه مصلحة للطلبة والطالبات والدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم و سنسعى جاهدين لإسترجاع كل الحقوق المسلوبة منهم في السنوات الماضية لتحقيق المصلحة الطلابية.