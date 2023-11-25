محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 26 نوفمبر 2023

25 نوفمبر، 2023
أضف تعليق
1 دقائق

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأحد
26 نوفمبر 2023

حالة الطقس
نهارًا:
معتدل و غائم إلى غائم جزئيا و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 32 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب في المساء .

ليلاً:
مائل للبرودة إلى بارد و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 30 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 26°
الحرارة الصغرى: 17&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

4 – 1 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
4 – 1 &#160 قدم.

الوسوم

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق