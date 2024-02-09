حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 10 فبراير 2024

حالة الطقس المتوقعة ليوم

السبت

حالة الطقس

نهارًا:

دافئ و غائم جزئيا إلى غائم والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية في وقت لاحق .



ليلاً:

مائل للبرودة إلى بارد و غائم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

الحرارة العظمى: 24°

الحرارة الصغرى: 10°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

6 – 2 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

6 – 2 قدم.