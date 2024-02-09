محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 10 فبراير 2024

9 فبراير، 2024
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

السبت
10 فبراير 2024

حالة الطقس
نهارًا:
دافئ و غائم جزئيا إلى غائم والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية في وقت لاحق .

ليلاً:
مائل للبرودة إلى بارد و غائم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

الحرارة العظمى: 24°
الحرارة الصغرى: 10&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

6 – 2 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
6 – 2 &#160 قدم.

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