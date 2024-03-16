حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 17 مارس 2024

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأحد

حالة الطقس

نهارًا:

مائل للحرارة و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة .



ليلاً:

مائل للبرودة و غائم جزئيا إلى غائم والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 26 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 30°

الحرارة الصغرى: 17°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 1 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 1 قدم.