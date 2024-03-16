حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 17 مارس 2024

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الأحد
17 مارس 2024
حالة الطقس
نهارًا:
مائل للحرارة و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة .
ليلاً:
مائل للبرودة و غائم جزئيا إلى غائم والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 26 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق .
الحرارة العظمى: 30°
الحرارة الصغرى: 17°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
3 – 1 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
3 – 1   قدم.
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