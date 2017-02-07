سبر أكاديميا

خريجو “البدون” يناشدون الفارس لاعتماد قرار قبولهم في “الدراسات العليا”

محرر المحليات
منذ 57 دقيقة
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ناشدت مجموعة من خريجي جامعة الكويت وزير التربية والتعليم العالي د.محمد الفارس لسرعة اعتماد قرار مجلس الجامعة باجتماعه 1/2017 والذي يتضمن مجموعة من التوصيات من بينها الموافقة على تخصيص عدد 5 مقاعد في كلية الدراسات العليا لفئة غير محددي الجنسية، وذلك بسبب المدة القصيرة المتبقية من عمر القبول في كلية الدراسات العليا ، والذي سيغلق في نهاية الشهر الجاري .

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