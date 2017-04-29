وفيات اليوم السبت 29 / 4 / 2017

– جواهر سفر حربي -ارملة- غريب طعمه ناصر الغريب -82 -شيعت -عزاء الرجال : الصليبخات-ق 2 – ش 102- ج 8 – م 21 -النساء : غرناطة – ق 1 – ش 4 – ج 3 – م 326-ت:99015869 -66040333
– سامية علوان العاني -أرملة-جاسم محمد الحملي -73 -شيعت -عزاء الرجال : حطين-ق 3 – ش 11 – م 11 -النساء : مبارك الكبير -ق 5 -ش 10 – م 23-ت:51500003 -25435545
– عبدالعزيز عبدالرحمن حسن الخليفي -71 -شيع -عزاء الرجال : العديلية -ق 2 – ش 21 – م 17 -النساء : أبو فطيرة / ق 8 – ش 196 – م 410-ت:99684280
– حسنه سلطان العوده -زوجة- مطر سلمان الشمري -72 -شيعت-عزاء الرجال : الصباحية – ق 2 – ش 2 – م 670 -النساء : هدية – ق 3 – ش 6 – م 4-ت:51626766
إنا لله وإنا إليه راجعون
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