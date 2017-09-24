وفيات اليوم الأحد 24-9-2017

– غنيمة صالح الأشوك، «67 عاماً»، شيعت، للرجال: الدعية، مسجد البحارنة، للنساء: الرميثية، ق12، ش126، م24، ت: 55856699 – 99651818.

– مبارك جمعان صالح الونده، «59 عاماً»، شيع، للرجال: سلوى، ق8، ش سالم حريص، م32، للنساء: سلوى، ق8، ش7، م65أ، ت: 50699665 – 66613625.

– إيمان حبيب راضي العيوس، «54 عاماً»، شيعت، للرجال: الرقة، ق1، ش19، م359، الباب الرئيسي، للنساء: المنقف، ق4، ش61، م21، ت: 60602111 – 66083400.

– سعود حسن أحمد الشراح، «64 عاماً»، التشييع التاسعة صباح الاثنين، للرجال: الشعب، ديوان الكنادرة، ق4، ش40، للنساء: السرة، ق3، ش8، م17، ت: 94411148.

– محمد ناصر المرشد، «76 عاماً»، شيع، أشبيلية، ق4، ش428، م64، ت: 66666150.