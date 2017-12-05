وفيات اليوم الثلاثاء 5-12-2017

– حصة سالم عاتق، أرملة/ مسلط ربيج العتيبي، 74 عاما، (شيعت)، النعيم، ق1، ش4، م17، ازرق 1، تلفون: 60042222.

– كاظم حسن حمود القلاف، 72 عاما، (شيع)، الرجال: الدعية، مسجد البحارنة، تلفون: 98857885، النساء: صباح السالم، ق8، ش1، ج11، م2، تلفون: 66512416.

– زينب عبدالعزيز علي عبدالله، زوجة/ احمد بدر ناصر عبدالعزيز، 34 عاما، (شيعت)، الشامية، حسينية الشامية، ق6، ش62، م15، تلفون: 66624111-99191963.

– موضي ماجد مزيد القحطاني، 81 عاما، (شيعت)، العزاء بالمقبرة فقط.

– عبدالله ابراهيم نصار النصار، 72 عاما، (شيع)، الرجال: مشرف، ق4، ش6، م12، تلفون: 66629900، النساء: الزهراء، ق5، ش520، م11، تلفون: 25240046.

– سالم حمد عبداللطيف العيسى، 72 عاما، (يشيع غدا عند الساعة التاسعة صباحا)، الرجال: الفيحاء، ق9، ش حمد المشاري، ديوان عبداللطيف بن عيسى، تلفون: 99630010، النساء: مشرف، ق2، ش7، م1، تلفون: 97808980.

– طفله سعد زريد الزعبي، 84 عاما، (شيعت)، صباح الناصر، ق2، ش5، م25، تلفون: 96669416-67669900.

– عائشة مزهر حبيب الشمري، زوجة/ عادل معاشي مرزوق الظفيري، 31 عاما، (شيعت)، الجهراء، العيون، ق3، ش3، م70، تلفون: 55557325-99620544-99033105.

– يوسف عبدالله غلوم العطار، 83 عاما، (شيع)، حسينية آل الرسول، الرميثية، ق8، ش84، م337، تلفون: 66669886-98864212.

«إنا لله وإنا إليه راجعون»