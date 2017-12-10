وفيات اليوم الأحد 10-12-2017

– سبيكة عيسى الحشاش، أرملة عيد صالح الهدهود، «83 عاماً»، شيعت، للرجال: قرطبة، ق4، ش الأول، م12، للنساء: ضاحية عبدالله السالم، ق3، ش35، م3، ت: 66320000.

– زايد فرحان مبارك الحنيف، «74 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الاثنين، للرجال: السالمية، ق2، ش يوسف بن حمود، م2، للنساء: مبارك عبدالله الجابر، غرب مشرف، ق1، ش101، م9، ت: 65055052 – 99609767.

– سارة مطلق هادي السبيعي، «77 عاماً»، شيعت، للرجال: مشرف، ق6، ش عبدالرحمن يوسف الزبن، م18، للنساء: الشهداء، ق2، ش205، م51، ت: 60000944 – 65138886.

– صفية عبدالعزيز الخليوي، زوجة عبدالله إبراهيم الخارجي، «74 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الاثنين، للرجال: الرميثية، ق4، ش مالك بن أنس، ج44، م25، للنساء: السلام، ق5، ش521، م63، ت: 99636990 – 99600634 – 99065629.

– لطيفة أحمد حسن الأنصاري، «50 عاماً»، شيعت، للرجال: السرة، ق4، ش11، م6، للنساء: السرة، ق4، ش3، م24، ت: 99700368 – 66993000.