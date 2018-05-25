وفيات الجمعة 25 مايو 2018

سعيدة حسن هادي القحطاني، أرملة مرزوق عبدالمحسن الوصيص، (85 عاماً)، شيعت، للرجال: الصباحية، ق2، ش7، م177، للنساء: فهد الأحمد، ق4، ش413، م12، ت: 50700009.

مشاري عبدالله شافي الظفيري، (22 عاماً)، شيع، سعدالعبدالله، ق8، ش807، م1187، ت: 66779988 – 99738747.

جاسم محمد السبتي، (54 عاماً)، شيع، للرجال: الشعب، ديوان الكنادرة، للنساء: ضاحية غرب مشرف، ق1، ش106، م 107، ت: 99668004 – 97664337.

فيصل حمزة عباس الصراف، (62 عاماً)، شيع، للرجال: بيان، مسجد الإمام الحسن، للنساء: القرين، ق3، ش21، م12، ت: 66620070 – 55088890.

علي سيف محمد الهرشاني، (62 عاماً)، التشييع بعد صلاة عصر اليوم، للرجال: الصليبخات، ق3، ش114، ج1، م1، للنساء: الصليبخات، ق3، ش114، ج1، م45، ت: 55199991.

أمل أحمد بوسعيد، (58 عاماً)، شيعت، للرجال: الحسينية العباسية، المنصورية، للنساء: صباح السالم، ق4، ش26، م23، ت: 99788424.

خالد فهد علي محمد الغنام، (57 عاماً)، شيع، للرجال: العديلية، ق1، ش11، م7، للنساء: ضاحية عبدالله السالم، ق2، ش25، م6، ت: 99714446 – 22531064.