السفارة الأمريكية بأنقرة تتعرض لإطلاق نار دون وقوع اصابات

اعلنت السلطات التركية اليوم الاثنين ان السفارة الامريكية في العاصمة التركية انقرة تعرضت لإطلاق نار من قبل مجهولين دون وقوع اي خسائر بشرية.

وقال مكتب محافظ انقرة في بيان ان اشخاصا لم تحدد هوياتهم كانوا يستقلون سيارة بيضاء اطلقوا ست رصاصات باتجاه نقطة الامن في بوابة مبنى السفارة الامريكية في وقت مبكر اليوم.

واضاف ان الهجوم الذي اسفر عن اصابة البوابة الحديدية والشباك الزجاجي لم يتسبب بوقوع اصابات بشرية مشيرا الى ان التحقيقات مستمرة لمعرفة ملابسات الحادث وتحديد هويات المهاجمين.

وتشهد العلاقات بين انقرة وواشنطن توترا بعد فرض الولايات المتحدة مطلع الشهر الحالي عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين على خلفية اعتقال القس الامريكي أندرو برونسون في تركيا بتهمة دعم “الارهاب”.

يذكر ان السفارة الامريكية في انقرة والقنصلية العامة في مدينة اسطنبول تعرضتا لهجمات من قبل مسلحين وواجهتا ايضا العديد من التهديدات الامنية في السابق.