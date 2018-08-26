حجاب بن نحيت.. في ذمة الله

انتقل الى رحمة الله تعالى رجل الأعمال والشاعر السعودي حجاب بن نحيت بعد تعرضه لوعكة صحية حادة، تسبّبت في نقله إلى العناية المركزة بأحد مستشفيات العاصمة السعودية ⁧‫#الرياض‬⁩ .

وعبر حسابه في “تويتر” نعى زياد بن نحيت والده قائلا: بقلوبٍ مؤمنة انتقل الوالد ⁧‫#حجاب_بن_نحيت‬⁩ الى رحمة الله وشكراً لكل من خصه بالدعاء وشكراً لكل من سأل عنه وشكراً لكل من ذكره بخير كان والداً للجميع وكانت امنيته ان يرحل بدون ان يثقل على احد وكان ضاحكاً مستبشراً حتى في آخر لحضات حياته وداعاً يا اعظم رجل عرفته بحياتي وسنبقى على عهدك.