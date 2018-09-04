أمير قطر يصدر قانونا بشأن الإقامة الدائمة

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قانونا بشأن الإقامة الدائمة.

وكان مجلس الوزراء القطري، قد وافق في وقت سابق من العام الحالي على مشروع قانون بشأن منح الاقامة الدائمة لابناء القطريات من غير القطري، و ممن أدوا خدمات جليلة للدولة وذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة.

وتمنح بطاقة الإقامة الدائمة حامليها عددا من الامتيازات، تتمثل في معاملتهم معاملة القطريين في التعليم والرعاية الصحية في المؤسسات الحكومية.

كما تمنحهم الأولوية في التعيين بعد القطريين في الوظائف العامة العسكرية والمدنية.

كما يكون لحامل تلك البطاقة الحق في التملك العقاري وممارسة بعض الأنشطة التجارية دون شريك قطري.