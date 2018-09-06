فرنسا تلوح بضرب النظام السوري في حال استخدام الكيماوي

لوح رئيس الأركان الفرنسي الجنرال فرانسوا لوكوانتر اليوم الخميس بضرب مواقع تابعة للنظام السوري إذا ما استخدم السلاح الكيماوي في الهجوم المرتقب على محافظة إدلب بشمالي سوريا.

وذكر لوكوانتر في تصريح صحفي إن القوات الفرنسية مستعدة لضرب مواقع تابعة للنظام اذا استخدم الاسلحة الكيماوية مرة اخرى مضيفا انه “يمكن تنفيذ ذلك منفردين لكن من مصلحتنا القيام بذلك مع أكبر عدد ممكن من الشركاء”.

وسبق ان حذرت فرنسا والمانيا والولايات المتحدة من عواقب شن النظام السوري هجوما على ادلب التي تعد اخر معاقل المعارضة السورية مؤكدة ان مثل هذه الخطوة ستكون كارثية.

وفيما يخص العمليات ضد ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) قال لوكوانتر انه “لن يكون هناك وجود للتنظيم وسينتهي قبل نهاية العام الجاري”.