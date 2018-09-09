شاب يخترع جهاز تنظيف المحيطات ويبدأ بإزالة آلاف أطنان البلاستيك من المحيط الهادىء

يستعد المهندسون للإشراف على عملية جمع القمامة البلاستيكية العائمة بين ولايتي كاليفورنيا على الساحل الغربي للولايات المتحدة وهاواي في قلب المحيط الهادئ.

وستُسحب كومة القمامة البلاستيكية الأكبر في العالم ( يبلغ طولها 600 متر) من سان فرانسيسكو إلى منطقة “غريت باسيفيك”، وهي جزيرة تحتوي على قمامة بمساحة تساوي ضعفي مساحة تكساس أي أكثر من 22 ألف كيلومتر مربع .

وسيتم الاعتماد على جهاز مخصص صُمم خصيصاً لهذه العلمية من قبل منظمة “The Ocean Cleanup “.

وقال المخترع الشاب بويان سلات 24 عاما، الذي اخترع الجهاز إن البلاستيك من المواد شديدة الخطورة وأشار إلى أن الباحثين في منظمته اكتشفوا أن البلاستيك العائم يعود إلى الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي.

والجهاز هو عبارة عن حاجز بلاستيكي مزود بشاشة، ويعمل على محاصرة القطع البلاستيكية دون إلحاق ضرر بالحيوانات البحرية. وصمم بطريقة تمكنه من تحمل الظروف المناخية القاسية والمختلفة.

وستقوم المنظمة التي جمعت تبرعات بقيمة 35 مليون دولار لدعم مشروعها البيئي بنشر حوالي 60 حاجزاً عائماً في المحيط الهادئ بحلول العام 2020. وقال سلات : “هدفنا هو إزالة 50 بالمئة من رقعة قمامة المحيط الهادئ الكبرى في غضون خمس سنوات.”

لكن كبير العلماء في منظمة ” Ocean Conservancy” المعنية بالدفاع عن البيئة يشك في جدوى العملية خاصة على المدى الطويل. وقال إنه حتى إذا كان من الممكن إخراج القمامة البلاستيكية من المحيط فإن الكثير منها سيتدفق إلى المياه من جديد كل عام.