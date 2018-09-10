1440 يبدأ غدا

يبدأ غدا الثلاثاء، الموافق لـ11 سبتمبر، غرة شهر محرم، أول يوم من أيام العام الهجري الجديد 1440، حسب ما أعلنت دار الإفتاء المصرية على حسابها في تويتر.

وتعتبر رأس السنة الهجرية، التي اعتمدت في العام 17 من الهجرة النبوية الشريفة، مناسبة كبرى، وإجازة رسمية في عدد من الدول الإسلامية، كما تحيي فيها شعوب إسلامية في كل القارات تقاليد احتفالية مختلفة.

ويعتبر التقويم الإسلامي الذي يعتمد الأيام القمرية، أقصر بـ11 إلى 12 يوما من التقويم الشمسي، ما جعل الفصول الأربعة مختلفة بين التقويمين.

ويعتبر الخليفة عمر بن الخطاب أول من اعتمد التأريخ بداية من غرة شهر محرم من العام الأول للهجرة النبوية.