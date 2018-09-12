مع اقتراب “فلورنس” فرار مئات الآلاف من ساوث كارولاينا

أصدر حاكم ساوث كارولاينا هنري مكماستر أمراً بإجلاء أكثر من مليون يسكنون على امتداد الشريط الساحلي للولاية مع اقتراب إعصار “فلورنس” من المنطقة.

وبحسب المركز الوطني الأميركي للأعاصير، يعتبر الإعصار فلورنس من الدرجة الرابعة وهو الأشد على المنطقة منذ ثلاثة عقود.

وذكر المركز الوطني الأميركي للأعاصير، أن سرعة رياح الإعصار فلورنس بلغت 220 كيلومتراً في الساعة ومن المتوقع أن تشتد قوته قبل أن يصل إلى اليابسة يوم الخميس في الأغلب عند جنوب شرق ولاية نورث كارولاينا قرب الحدود مع ساوث كارولاينا.

كما أعلن حكام ولايات نورث كارولاينا وساوث كارولاينا وفرجينيا وماريلاند حالة الطوارئ.

ومن المنتظر إجلاء 250 ألف شخص على الأقل من جزر أوتر بانكس الشمالية في نورث كارولاينا اليوم بعد صدور أوامر لأكثر من 50 ألفا بمغادرة جزيرتي هاتيراس وأوكراكوك في أقصى جنوب مجموعة الجزر.

وحذرت السلطات من احتمال أن يتسبب الإعصار فلورنس في ارتفاع مهدد للحياة في منسوب المياه على السواحل وفي سيول واسعة النطاق بخاصة إذا استمر على اليابسة لعدة أيام.

وحذر مدير المركز الوطني للأعاصير كين جراهام من انهمار كميات هائلة من الأمطار التي قد تمتد مئات الكيلومترات على اليابسة وتسبب سيولاً في منطقة وسط الأطلسي.

البيت الأبيض يقول إنه سيعتبر إيران مسؤولة عن أي هجوم من أي جهة تابعة لها بالوكالة في العراق يؤدي الى وقوع إصابات في صفوف أميركيين او إلحاق خسائر في منشآت أميركية.