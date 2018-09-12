واشنطن: السعودية والإمارات تحرصان على تفادي الضرر بالمدنيين باليمن

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأربعاء إن السعودية والإمارات تتخذان إجراءات واضحة للحد من مخاطر إلحاق الأذى بالمدنيين والبنية التحتية المدنية الناتجة عن العمليات العسكرية في اليمن.

وأوضح بومبيو في بيان انه اقر بذلك التصريح امام الكونغرس امس بموجب المادة 1290 من قانون جون ماكين الخاص بتفويض الدفاع القومي للعام المالي 2019.

وأكد بومبيو في الوقت نفسه ان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “كانت واضحة بأن إنهاء الصراع في اليمن يمثل أولوية للأمن القومي”.

واضاف ان بلاده ستواصل العمل عن كثب مع التحالف الذي تقوده السعودية “لضمان استمرار السعودية والإمارات في دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب الأهلية في اليمن.

كما ستواصل العمل للسماح بايصال الدعم التجاري والإنساني لليمن بكل السبل الممكنة والقيام بأعمال من شأنها تخفيف تأثير الازمة على المدنيين والبنية التحتية المدنية”.