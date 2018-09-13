الكونغرس يبحث فرض عقوبات على فصائل عراقية تدعمها إيران

قال مساعد في مجلس الشيوخ الأميركي، إن أعضاء جمهوريين في المجلس، يعتزمون طرح تشريع للتصدي لتزايد للنفوذ الإيراني في العراق، وسط مخاوف من هجمات في العراق على يد وكلاء لإيران.

ويفرض مشروع القانون الذي اطلعت عليه رويترز عقوبات تتعلق بالإرهاب على الجماعات التي تسيطر عليها إيران، ويلزم وزير الخارجية الأميركي بنشر قائمة بالجماعات المسلحة التي تتلقى دعما من الحرس الثوري الإيراني.

ومن بين رعاة القانون، أعضاء مجلس الشيوخ ديفيد بيرديو وتيد كروز وماركو روبيو. وتم تقديم مشروع قانون مشابه في مجلس النواب يدعمه النائب الجمهوري تيد بو.

ولم ترد أنباء عن موعد دراسة التشريع على مستوى لجان الكونغرس، وهي عادة الخطوة الأولى في بحث أي مشروع قانون.

كانت ثلاث قذائف مورتر قد سقطت بعد منتصف ليل يوم الجمعة، داخل المنطقة الخضراء الحصينة في بغداد حيث توجد السفارة الأميركية.

وكان هذا أول هجوم من نوعه منذ عدة سنوات في المنطقة الخضراء التيتضم مباني البرلمان والحكومة وسفارات أجنبية كثيرة.

وحذرت الولايات المتحدة إيران يوم الثلاثاء من أنها “سترد بشك لسريع وحاسم” على أي هجمات يشنها حلفاء طهران في العراق تؤدي إلى إصابة أميركيين أو إلحاق أضرار بمنشآت أميركية.