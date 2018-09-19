الخارجية البريطانية تحذر فئة من رعاياها من السفر إلى إيران

حذرت وزارة الخارجية البريطانية المواطنين الحاملين للجنسية المزدوجة البريطانية – الإيرانية من السفر إلى إيران.

وجاء في بيان للمتحدثة باسم الخارجية البريطانية أن “وزير الخارجية أوصى بتجنب السفر إلى إيران إلا في حال الضرورة القصوى، للمواطنين الحاملين الجنسية البريطانية – الإيرانية المزدوجة”.

وأضافت الخارجية البريطانية: “المواطنون البريطانيون الذين يحملون أيضا الجنسية الإيرانية يواجهون مخاطر في حال سفرهم إلى إيران، مثل ما رأينا للأسف في عدد من الحالات. والحكومة الإيرانية لا تعترف بالجنسية المزدوجة، وبالتالي في حال تم احتجاز مواطن يحمل الجنسية المزدوجة، فستكون قدرتنا على تقديم الدعم محدودة للغاية”.