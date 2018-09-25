وفيات الثلاثاء 25 سبتمبر 2018

أشواق خالد الدعيج الصباح، للرجال وللنساء: المسيلة، ديوان خالد وسلمان الدعيج الصباح. صديقة أحمد حسين دشتي، أرملة عبدالهادي محمد الخباز، «73 عاماً»، شيعت، للرجال: بيان، مسجد الإمام حسن، للنساء: الرميثية، حسينية دار الحسن، ق1، ش10، م23، ت: 94441900 – 99115532 – 99974777.

عائشة خليل إبراهيم بوحمرة، أرملة راشد عبدالله العباد، «88 عاماً»، شيعت، للرجال: الفيحاء، ق1، ش11، م9، ديوان راشد العباد، للنساء: اليرموك، ق4، ش الأول، م37، ت: 55082675 – 99662639.

محمد عبدالله بجاد الديحاني، «50 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الأربعاء، صباح السالم، ق7، ش2، ج10، م14، ت: 55467467 – 99818481.

إبريم جازي معتوق العازمي، «92 عاماً»، شيع، صباح السالم، ق13، ش2، ج10، م26، ت: 99789478.

إسماعيل فهد إسماعيل الفهد، «78 عاماً»، التشييع التاسعة صباح الأربعاء، للرجال: ديوان الفهد، السلام، ق2، ش221، م103، للنساء: مشرف، ق5، ش الأول، ج3، م2أ، مقابل روضة عبدالعزيز الشاهين، ت: 55000575 – 99707601.