مئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

اقتحم مئات المستوطنين المتطرفين اليهود باحات المسجد الأقصى اليوم الأربعاء وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي.

وقال مسؤول الاعلام والعلاقات العامة في دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية فراس الدبس في بيان صحفي إن 382 متطرفا اقتحموا باحات المسجد الأقصى بحراسة من أفراد الشرطة وضباط الاحتلال في ثالث أيام عيد (العرش) اليهودي.

وأوضح الدبس أن المستوطنين حاولوا أداء طقوس تلمودية بالقرب من (باب الرحمة) في وقت أدى آلاف المستوطنين طقوسا في ساحة البراق.

وأضاف أن الاقتحامات تمت وسط التضييق على دخول المسلمين إلى المسجد الأقصى من خلال احتجاز هويات الوافدين اليه.

يذكر ان قوات الاحتلال فرضت إجراءات عسكرية مشددة في البلدة القديمة بالقدس لتأمين مسيرات المستوطنين التي تتجه نحو حائط البراق.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس حذر في تصريحات سابقة من مخطط يقضي بالسماح للمتطرفين بأداء الصلاة في المسجد الأقصى.