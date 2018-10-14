دماء على النهر.. حادث مأساوي لمهاجرين في تركيا

قتل 15 شخصا على الأقل بينهم أطفال، الأحد، في حادث تحطم شاحنة تقل مهاجرين على طريق سريع وسقطت في قاع نهر غربي تركيا، بحسب وسائل إعلام رسمية.

ووقع الحادث عندما انحرفت عربة، التي يعتقد أنها شاحنة تقل مهاجرين، عن طريق سريع وسقطت في قاع نهر غربي البلاد.

وكانت العربة في طريقها من بلدة أيدن إلى مدينة إزمير الساحلية على بحر إيجه عندما انقلبت وهوت عدة أمتار ووقعت في النهر، بحسب وكالة الأناضول الرسمية.

وانطلق مئات الآلاف من المهاجرين إلى البحر من سواحل تركيا في السنوات القليلة الماضية في محاولة للوصول إلى اليونان المجاورة، عضو الاتحاد الأوروبي.

وأدت صفقة تركية أوروبية في عام 2016 لإرسال هؤلاء المهاجرين إلى تركيا للحد بشكل كبير من عمليات عبور الحدود، لكن العديد من المهاجرين اليائسين لا يزالون يحاولون القيام بهذه الرحلة.