هيئات ومراكز إسلامية بأوروبا تدين حملات الاستفزاز ضد المملكة

استنكرت الهيئات والمراكز الإسلامية في أوروبا حملات التشويه التي تستهدف المملكة عقب اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي، مشددة على أن استمرار هذه الحملات استفزاز لمشاعر المسلمين وتهديد لأمنهم واستقرارهم ويمثل خطرا على السلم العالمي.

وقال رئيس الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية مهاجري زيان: نتابع باستنكار كبير الحملات المنظمة التي تستهدف تشويه المملكة ومحاولة محو تاريخها ومواقفها الناصعة في الدفاع عن الاسلام والمسلمين دون تمييز بين مواطنيها ولا في باقي الدول.

وأضاف: إننا نحذر من استمرار التهديدات وتوجيه الاتهامات التي نعتبرها موجهة إلى اكثر من 1.8 مليار مسلم يعرفون قدر المملكة وقداسة أرضها ، وإن استمرار هذه الحملات استفزاز لمشاعر المسلمين وتهديد لأمنهم واستقرارهم ويمثل خطرا على السلم العالمي.

وتابع : نعلن مع قادة العمل الإسلامي بالغرب تأييدنا لمواقف المملكة تجاه محاولات الاستدراج والابتزاز وتلفيق التهم وحملات التقليل من ثقل المملكة التي تتعارض مع حقائق الواقع والتاريخ.

من جهته، قال أمين وقف الرسالة الاسكندنافي حسين الداودي: إن الوقف يقف وبشدة مع المملكة، ويرفض رفضا تاما أي عمل ينال من مكانتها ودورها الكبير في إرساء الأمن والسلام والاستقرار في العالم ، وللمملكة مكانة بارزة في العالم فهي قبلة الإسلام والمسلمين وراعية الوسطية والاعتدال ونشر التسامح والحوار والتعايش ، ولذلك لايمكن لأي أحد أن يؤثر أو يزعزع مكانتها في قلوب المسلمين الذين يكنون لها الحب والتأييد والنصرة والمؤازرة والدفاع عنها اذا استدعى الأمر ، حفظ الله المملكة تحت القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – يحفظه الله ويرعاه -.