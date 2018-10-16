“إيلاف” : السعودية تشرع في استدعاء أسماء سعودية تواجدت في تركيا إبان حادث الخاشقجي

ذكر موقع “إيلاف” السعودي أن معلومات موثوقة أشارت إلى أن السلطات السعودية ستشرع في استدعاء بعض من تداولت وسائل الإعلام التركية أسماءهم في حادثة اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي في تركيا، وذلك للاستفسار عن سبب تواجدهم في إسطنبول في التوقيت نفسه الذي يتقاطع مع آخر ظهور علني لخاشقجي.

وشهدت وسائل التواصل الاجتماعي، ومواقع إخبارية مختلفة، لغطاً كبيراً حول ١٥ اسماً نشرتها الصحف التركية لسعوديين زاروا تركيا في فترات متفرقة.

وكشفت المعلومات أن الرياض ستبدأ إجراءات استدعاء للتحقق من صحة المزاعم حول تورطهم في اختفاء خاشقجي.

وكانت مصادر صحافية قد أشارت لصدور توجيهات عليا في السعودية لإجراء تحقيق داخلي حول “ملابسات اختفاء المواطن السعودي جمال بن أحمد خاشقجي”.