اتحاد الصحافة الخليجية: نساند #السعودية ونرفض الإساءة لها

أعلن اتحاد الصحافة الخليجية مساندته للمملكة العربية السعودية ورفضه الإساءات الموجهة للمملكة بقضية اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي.

وقال الاتحاد في بيان له اليوم الاثنين، إنه تأكيدا على رفض الصحف الخليجية ومنسوبيها وأصحاب الأقلام الشريفة للحملة الظالمة التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية والسلوك الغريب الذي صار يمارسه البعض ضدها، يعرب اتحاد الصحافة الخليجية عن تضامنه ووقوفه إلى جانب المملكة وقيادتها، في مواجهة كل ما من شأنه أن يمس سيادتها أو يقلل من شأنها.

وأضاف أن الأيام القليلة الماضية شهدت محاولات للزج باسم المملكة العربية السعودية، وإقحامه في أخبار تحريضية بهدف المساس بها وبقيادتها، دون وجه حق قانوني أو مهني أو أخلاقي وبغرض التقليل من شأنها ودورها في العالمين العربي والإسلامي والعالم تذرعا بقصة جمال #خاشقجي، الذي تعمل حكومة خادم الحرمين الشريفين على كشف الغموض الذي انتابها كونه مواطنا سعوديا مسؤولة عنه قبل الآخرين، مشيرا إلى أن هذه المحاولات المسيئة مرفوضة جملة وتفصيلا.

وقال إن منسوبي الصحافة الخليجية يؤكدون تضامنهم مع المملكة العربية السعودية التي يعرف القاصي والداني أنه لا يأتي منها إلا كل جميل.

وأضاف أن اتحاد الصحافة الخليجية يدين ويستنكر قيام البعض بنشر الأخبار التحريضية، وتلك التي لا تستند إلى مصادر موثوقة، وتسيء إلى المملكة العربية السعودية وأشقائها في الخليج العربي والبلاد العربية، مضيفا أن الاتحاد يؤكد رفضه اعتبار قصة خاشقجي فرصة للتهجم على المملكة العربية السعودية حامية الأمة العربية وعمودها.