مراسل “صباح” التركية ينفي امتلاك الصحيفة تسجيلات لخاشقجي بالقنصلية

نفى مراسل صحيفة “صباح” التركية في واشنطن، راغب صويلو، مزاعم امتلاك الصحيفة تسجيلات صوتية للحظات التحقيق مع جمال خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول.

وأكد صويلو في تغريدة على “تويتر” أمس الثلاثاء عدم صحة الأنباء المتداولة عن امتلاك صحيفته أي تسجيلات تشير إلى وجود جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية.