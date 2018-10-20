البيت الأبيض: نشعر بالحزن لوفاة خاشقجي وندعو لتحقيق العدالة بشكل سريع وشفاف

أعرب البيت الأبيض عن الحزن الشديد لمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي مؤكدا في الوقت عينه إنه سيضغط للوصول إلى العدالة بأسرع وقت ممكن.

وقال بيان البيت الأبيض:” سنسعى للوصول إلى العدالة بأسرع وقت ممكن وبالشفافية المطلوبة وكل ما يدور بمجاراة عملية التحقيقات وسنواصل متابعة التحقيقات على المستوى الدولي في وفاة خاشقجي”.

إلى ذلك ثمنت السعودية عبر مصدر مسؤول التعاون الذي أبدته تركيا والرئيس أردوغان في عملية التحقيقات.

وأعلن النائب العام السعودي، سعود بن عبد الله المعجب، أن التحقيقات الأولية في قضية اختفاء الصحفي، جمال خاشقجي، أظهرت وفاته، وتم توقيف 18 شخصا حتى الآن في إطار التحريات.

وقال المعجب، في بيان أصدره مساء اليوم الجمعة ونقلته وكالة “واس” السعودية الرسمية: “أظهرت التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة في موضوع اختفاء المواطن، جمال بن أحمد خاشقجي، أن المناقشات التي تمت بينه وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في اسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي معه مما أدى إلى وفاته”.