الإمارات تشيد بتوجيهات الملك سلمان بشأن قضية #خاشقجي

أشادت الإمارات، السبت، بتوجيهات وقرارات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بشأن قضية الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وأثنى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي على ما أولاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان من اهتمام كبير وحرص بالغ على تحري الحقيقة في هذا الموضوع، وهو ما تجسد في توجيهاته وقراراته بكل شفافية وعدل وبما يكفل المحاسبة القانونية العادلة .