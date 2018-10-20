الأردن: إجراءات #السعودية بقضية خاشقجي إحقاق للعدالة

أكدت الحكومة الأردنية مساء السبت أن الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية ضرورية من أجل استجلاء الحقيقة الكاملة حول ملابسات قضية الصحافي جمال خاشقجي وإحقاق العدالة الناجزة ومحاسبة المتورطين فيها.

كما عبرت في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية، عن صادق العزاء لأسرة خاشقجي وذويه.

وكانت النيابة العامة السعودية أعلنت فجر السبت أن المواطن السعودي جمال خاشقجي توفي إثر شجار، تطور إلى اشتباك بالأيدي في القنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من أكتوبر. وأشارت إلى أنها أوقفت 18 مشتبهاً بهم سعوديين على ذمة التحقيق، مؤكدة استمرار التحقيقات من أجل استجلاء كافة التفاصيل.

إلى ذلك، أصدر الملك سلمان أوامر بإعادة هيكلة الاستخبارات العامة، وأعفى عدداً من المسؤولين على رأسهم أحمد عسيري نائب رئيس الاستخبارات العامة، والمستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني.