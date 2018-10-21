العاهل الأردني ينهي العمل باتفاق “الباقورة” مع إسرائيل

أنهى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، أحد بنود اتفاقية السلام “وادي عربة”، حيث صرح عبر صفحته على تويتر بعدم تجديد اتفاقية تأجير أراضي #الباقورة والغمّر لإسرائيل.

وقال العاهل الأردني: “لطالما كانت الباقورة والغمّر على رأس أولوياتنا، وقرارنا هو إنهاء ملحقي الباقورة والغمّر من #اتفاقية_السلام انطلاقا من حرصنا على اتخاذ كل ما يلزم من أجل #الأردن والأردنيين”.

وخرجت احتجاجات ومسيرات خلال الفترة الماضية تطالب بعدم تجديد اتفاقية تأجير الأراضي الغمّر والباقورة لإسرائيل بعد انتهاء المدة القانونية حسب الاتفاقية.

وتنتهي المدة القانونية بحسب اتفاقية وادي عربة خلال الأيام المقبلة.

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إنها سلمت اليوم وزارة الخارجية الإسرائيلية مذكرتين أبلغت عبرهما الحكومة الإسرائيلية قرار المملكة إنهاء الملحقين الخاصين بمنطقتي الباقورة والغمر في معاهدة السلام.

وقالت في بيان إنها سلمت المذكرتين للحكومة الإسرائيلية وفقا لنصوص الملحقين رقم ١ (ب) و١ (ج) اللذين ينصان في البند السادس منهما على سريانهما لمدة 25 سنة منذ تاريخ دخول معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية حيز النفاذ، وعلى تجديدهما تلقائياً لمدد مماثلة، ما لم يقم أي من الطرفين بإخطار الطرف الثاني بإنهاء العمل بالملحقين قبل سنة من تاريخ التجديد.

وكانت منطقتا الباقورة والغمر عادتا للسيادة الأردنية بموجب معاهدة السلام، وتم وضع ترتيبات خاصة بهما في ملحقي المعاهدة.