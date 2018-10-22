ولي العهد السعودي يلتقي وزير الخزانة الأميركي

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض، الاثنين، وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية الشراكة الإستراتيجية السعودية الأميركية، والدور المستقبلي لهذه الشراكة وفق رؤية المملكة 2030 .

كما تم استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية في الجانبين التجاري والاستثماري، وفرص تطويرهما.

وتطرق اللقاء إلى عدد من المسائل ومنها الجهود المشتركة المبذولة في محاربة الفساد وتمويل الإرهاب.

حضر اللقاء الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، ووزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، والقائمة بأعمال السفارة الأميركية لدى المملكة مارتينا سترونغ، ونائب المساعد لوزير الخزانة اليي ماير.