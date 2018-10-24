السعودية.. موعد حاسم غداً للتوأم السيامي “شيخة وشموخ”

كشف المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، رئيس الفريق الطبي والجراحي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، الأربعاء، أن إجراء عملية فصل التوأم السيامي السعودي شيخة وشموخ سيتم بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني، الخميس.

وتوقع الربيعة في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية “واس” أن تستغرق العملية الجراحية 12 ساعة تُجرى على ثماني مراحل، يشارك فيها ما يقارب 30 طبيبًا وأخصائيًا إلى جانب الفنيين وكوادر التمريض.

إلى ذلك، ثمّن الربيعة اللفتة الكريمة للقيادة الرشيدة، التي دأبت على العمل الإنساني النبيل الذي عمّ أرجاء المعمورة، مبينًا أن هذا البرنامج الإنساني خدم 21 دولة في ثلاث قارات، آملاً أن تسجل المملكة النجاح للعملية رقم 46 في فصل التوائم، وتكلل هذه العملية بالنجاح.