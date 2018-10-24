قطر.. توفير مياه الشرب النقية للاجئين السوريين

ينفذ الهلال الأحمر القطري في لبنان، العديد من المشاريع الحيوية في بلدة عرسال بمحافظة البقاع في شمال شرق البلاد بالتنسيق مع السلطات المحلية ، إيماناً بأهمية تضافر الجهود للخروج بالحل الأمثل لمجمل التحديات التي تواجه اللاجئين السوريين والمجتمع المضيف.

وفي هذا السياق أطلق الهلال الأحمر القطري، مشروع تكرير وتوصيل مياه الشرب للاجئين السوريين في بلدة عرسال حيث باشرت بعثته هناك بتوزيع مياه الشرب المكررة على 36,000 لاجئ يومياً، موزعين على 63 مخيماً للاجئين السوريين في البلدة، علما أن المشروع يمتد حتى نهاية العام الجاري.

وتجري عملية التوزيع وفق آلية محددة ومنظمة تم تنسيقها بالشراكة مع المشرفين على المخيمات، بما يضمن تأمين المياه الآمنة والنظيفة للاجئين، وبالتالي الحد من مخاطر انتشار الأمراض المنقولة عبر المياه.

وقال السيد عمر قاطرجي رئيس بعثة الهلال الأحمر القطري في لبنان، في تصريح صحفي، إن مشاريع المياه تحظى بأهمية حيوية واستراتيجية ضمن توجه الهلال القطري خلال الأعوام المقبلة.

ولفت إلى أن محطة مياه عرسال تشكل امتداداً لمشروع كانت قد بدأته بعثة الهلال الأحمر القطري في بلدة سعد نايل التابعة لقضاء زحلة بمحافظة البقاع.. كاشفا أن البعثة بصدد إطلاق مشروع ثالث مماثل في شمال لبنان .