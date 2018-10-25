خادم الحرمين يطلع ميركل على مستجدات التحقيق بمقتل #خاشقجي

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اتصالاً اليوم (الخميس)، مع المستشارة الألمانية الدكتورة أنغيلا ميركل.

وجرى خلال الاتصال بحث سبل تطوير العلاقات بين البلدين في المجالات كافة. كما أطلع الملك سلمان، ميركل على مستجدات التحقيق في مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي.

وأكد خادم الحرمين الشريفين أن ما قام به المتورطون في هذه الجريمة لايمثل مبادئ المملكة وقيمها، مشددًا على أن العدالة ستأخذ مجراها بشكل كامل وحازم وسينال من تثبت إدانتهم جزائهم الرادع.

من جهتها، أعربت المستشارة الألمانية عن أملها أن تؤدي التحقيقات الجارية حالياً لكشف كافة الملابسات في هذه الواقعة.