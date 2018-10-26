الخارجية الأمريكية تؤكد أن ابن جمال خاشقجي الأكبر في الطريق إلى الولايات المتحدة

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أن صلاح الابن الأكبر للصحافي السعودي جمال خاشقجي في طريقه من السعودية إلى الولايات المتحدة‎”، بحسب وكالة رويترز.

وفي وقت سابق، اليوم، نقلت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية، عن مصدر مقرب من عائلة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، أن ابنه الأكبر “صلاح” غادر السعودية، دون تحديد وجهته.

وكان صلاح خاشقجي قد التقى، الثلاثاء الماضي، الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض؛ لتلقي العزاء في وفاة والده بقنصلية المملكة بمدينة إسطنبول التركية.