العطية: #قطر انتصرت.. وتاريخنا الطويل يقول “إحنا راسنا يابس”

قال وزير الدفاع القطري خالد العطية خلال ندوة أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة ان بلاده نجحت في ابطال عمل عسكري ضدها وان حرية التعبير في قطر “لا سقف لها”، مضيفا أن قطر انتصرت على العدوان وأن تاريخنا الطويل يقول إحنا راسنا يابس.

وأضاف العطية قطر كانت ملتزمة دائماً بمبدأ حسن الجوار وباستقلالية سياستها عن الكتلتين المتنازعتين في المنطقة “السعودية وإيران”.

وأكد أن “قادرون على مواجهة أي اختراق لقطر في مونديال 2022 وسيشهد الجميع أجمل مونديال في قطر.”، مبينا أن قطر لديها مبادئ سامية في حماية الحريات، وأن من العوامل الخارجية التي أفشلت الحصار كانت وقوف تركيا مع قطر بالدرجة الأولى.

وأوضح ان قطر لن تنحني أبداً، ودول المقاطعة فشلت في إخضاع قطر وذلك بسبب ثقتنا في الله ولُحمة الشعب مع القيادة وبُعد نظر القيادة الحكيمة وجاهزية القوات المسلحة القطرية، مشيرا إلى أن الأزمة الخليجية أعمق من أن تكون أزمة سياسية أو إعلامية ووصلت للتهديدات العسكرية وهم اعترفوا بمحاولة التدخل العسكري بشكل جدي، مشددا على ان “نمتلك أسلحة ردع لحماية قطر والحفاظ على أمنها واستقرارها”، لافتا إلى ان نجوم الأزمة الخليجية هم الشعب القطري والمقيمين.