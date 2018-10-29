تحطم طائرة ركاب اندونيسية على متنها 189 شخصا

اعلنت مصادر اندونيسية رسمية اليوم الاثنين تحطم طائرة ركاب تابعة لشركة (لايون) للطيران تحمل على متنها 189 شخصا قبالة جزيرة (جاوا) الاندونيسية وذلك بعد إقلاعها من العاصمة جاكرتا متجهة إلى مدينة (بانكال بينانج) في جزيرة (سومطرة) الاندونيسية.

وأكد المتحدث باسم الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ يوسف لطيف في مؤتمر صحفي تحطم الطائرة في رحلة رقم (جي.تي 610) موضحا ان الطائرة فقدت الاتصال ببرج مراقبة الحركة الجوية بعد حوالي 13 دقيقة من إقلاعها.

وطلبت الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ مساعدة القوات الجوية الاندونيسية في البحث عن موقع الطائرة في البحر فيما لم يتضح على الفور مصير الاشخاص الذين كانوا على متن الطائرة من طراز (بونيج 737 ماكس 8).