ترامب متهم بالاحتيال

رفعت مجموعة من الأميركيين دعوى يتهمون فيها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وثلاثة من أولاده وشركة تحمل اسمه بالسعي، لإغواء الناس للاستثمار في فرص تجارية خادعة.

وطلب المدعون الأربعة الذين لم يكشف عن هوياتهم من المحكمة الفيدرالية في مانهاتن السماح لهم بأن تكون الدعوى القضائية جماعية، حتى يتمكن متضررون آخرون من الانضمام.

ويتهم المدعون ترامب و”مؤسسة ترامب” بالترويج لشركة “آيه سي أن” لخدمات الاتصالات التسويقية، التي كانت تعلن عن تحقيق ارباح كبيرة دون ان تتحول هذه الأرباح إلى حقيقة ملموسة، وفق أصحاب الدعوى.