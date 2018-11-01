وزير الخارجية التركي يصل إلى الدوحة

وصل وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الخميس، إلى الدوحة، لإجراء مباحثات رسمية ومناقشة التحضيرات لاجتماع اللجنة الاستراتيجية القطرية التركية العليا.

وفي تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”، قال تشاووش أوغلو “نحن في الدوحة لمناقشة تحضيرات الاجتماع الرابع للجنة الاستراتيجية العليا، وإجراء مباحثات ثنائية”.

ويجري تشاووش أوغلو زيارة إلى قطر تستمر يومين تلبية لدعوة نظيره القطري، نائب رئيس وزراء البلاد محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

ومن المنتظر أن يجري الوزير التركي مباحثات مع المسؤولين القطريين حول العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الأخيرة في المنطقة.