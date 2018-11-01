استقالة وزيرة السياحة الأردنية بعد كارثة سيول البحر الميت

كشفت وزيرة السياحة والآثار لينا عناب عن تقديم استقالتها لرئيس الوزراء عمر الرزاز اليوم الخميس.

وقالت عناب في تغريدة على “تويتر” : في ظل المناخ السياسي العام والحالة المؤلمة التي مر ويمر بها وطننا الحبيب وضعت اليوم استقالتي من منصبي في الحكومة الموقرة كوزير للسياحة والآثار بين يدي دولة رئيس الوزراء لاتخاذ ما يراه دولته مناسباً.حفظ الله الأردن وشعبه العظيم تحت القيادة الهاشمية الكريمة”.

وتأتي استقالة عناب عقب اسبوع من وقوع حادثة البحر الميت والتي راح ضحيتها 21 شخصاً اغلبهم طلاب مدرسة بينما كانوا في نزهة داخل وادي زرقاء ماعين في منطقة البحر الميت.