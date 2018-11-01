الرئيس البرازيلي يريد نقل سفارة بلده في إسرائيل إلى القدس

صرح الرئيس البرازيلي المنتخب جاير بولسونارو، بأنه ينوي نقل سفارة بلده في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، وذلك في حواره مع صحيفة إسرائيلية.

ورداً على سؤال لصحيفة «إسرائيل هايوم» حول نيته نقل السفارة إلى القدس التي عبر عنها خلال حملته الانتخابية، قال بولسونارو، إن إسرائيل يجب أن تكون حرة في اختيار عاصمتها.

وأضاف في مقابلة نشرت اليوم (الخميس) مع هذه الصحيفة، «عندما كنت أُسأل خلال الحملة هل سأفعل ذلك بعد أن أصبح رئيساً، كنت أجيب (نعم)، أنتم من يقرر ما هي عاصمة إسرائيل وليس الأمم الأخرى».

وفي حال نفّذ الرئيس المنتخب ذلك، ستكون البرازيل ثالث دولة تنقل سفارتها إلى القدس بعد غواتيمالا والولايات المتحدة التي أثار قرارها المخالف لعقود من الدبلوماسية الأميركية، غضب الفلسطينيين.

وفاز بولسونارو (63 عاماً) (الأحد) الماضي في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية البرازيلية التي أدلى خلال حملتها بتصريحات عنصرية وضد النساء والمثليين.

ورأى نتنياهو أن انتخاب بولسونارو «سيؤدي إلى صداقة كبيرة بين الشعبين، وإلى تعزيز العلاقات بين البرازيل وإسرائيل».

وقال مسؤول في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي لوكالة الصحافة الفرنسية، إن نتنياهو سيحضر «على الأرجح» مراسم تنصيب الرئيس البرازيلي المنتخب في يناير (كانون الثاني) المقبل.