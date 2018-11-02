وزير الخارجية البحريني: نتنياهو يريد استقرار المنطقة وموقفه واضح لأهمية دور #السعودية في تثبيت ذلك الاستقرار

أكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬البحريني،‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬‏أحمد،‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬الموثق‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬تويتر‮»‬،‭ ‬أن‭ ‬موقف‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬واضح‭ ‬وهو‭ ‬استقرار‭ ‬المنطقة‭. ‬

وقال‭ ‬في‭ ‬تغريدته‭: ‬‮«‬‭ ‬إنه‭ ‬رغم‭ ‬الخلاف‭ ‬القائم‭ ‬،‬الا‭ ‬ان‭ ‬لدى‭ ‬السيد‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬إسرائيل‭ ‬موقف‭ ‬واضح‭ ‬لأهمية‭ ‬استقرار‭ ‬المنطقة‭ ‬و‭ ‬دور‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬تثبيت‭ ‬ذلك‭ ‬الاستقرار‮»‬‭.‬

وكان الوزير البحريني يغرد رداً على تصريح رئيس وزراء الكيان الصهيوني: