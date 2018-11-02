وزير الخارجية البحريني: نتنياهو يريد استقرار المنطقة وموقفه واضح لأهمية دور #السعودية في تثبيت ذلك الاستقرار

أكد وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد، في تغريدة عبر حسابه الموثق على موقع «تويتر»، أن موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي واضح وهو استقرار المنطقة.
وقال في تغريدته: « إنه رغم الخلاف القائم ،الا ان لدى السيد بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل موقف واضح لأهمية استقرار المنطقة و دور المملكة العربية السعودية في تثبيت ذلك الاستقرار».
وكان الوزير البحريني يغرد رداً على تصريح رئيس وزراء الكيان الصهيوني:
رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو: "ما حدث في القنصلية بإسطنبول كان مروعا ويجب التعامل معه بشكل مناسب. ولكن في نفس الوقت أقول إنه مهم جدا، من أجل استقرار المنطقة والعالم، أن السعودية ستبقى مستقرة ويجب إيجاد الطريق لتحقيق هذين الهدفين لأنني أعتقد أن المشكلة الأكبر تأتي من قبل إيران" pic.twitter.com/0ctZLzMWgZ
— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) ٢ نوفمبر ٢٠١٨
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