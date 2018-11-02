ترامب: العقوبات ضربة قاصمة لطهران

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن بدء العقوبات الأمريكية ضد إيران وأنها ستكون “ضربة قوية” لطهران.

وكان وزيرا الخارجية والخزانة الأمريكيان، مايك بومبيو وستيفن منوشين قد أكدا في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن الإدارة الأمريكية قررت إعادة فرض الحزمة الثانية من العقوبات على طهران، اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.

وتستهدف العقوبات الأمريكية قطاعي الملاحة والطاقة في الجمهورية الإسلامية بالإضافة إلى قطاعها المالي.

وهددت الولايات المتحدة باتخاذ إجراءات ضد الدول التي ستحاول الالتفاف على العقوبات الأمريكية ضد إيران، لكنها منحت 8 دول إعفاء من العقوبات.